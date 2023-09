Huawei | il nuovo smartphone Mate60 contiene un chip che la Cina non dovrebbe avere

PECHINO - La stampa di Partito esulta. Gli americani si interrogano se le loro restrizioni ai cinesi siano allora efficaci per fermare l'avanzata del Dragone. Uno a zero e palla al centro:batte Usa . Ma la partita non è finita. La battaglia tecnologica tra Washington e Pechino si intensificherà .Non è chiaro che tipo di prodotti andrà a presentare, ma sicuramente tra le novità troveremo un indossabile. Le novità però non finiscono qui perchè suStore, sempre il 14 Settembre ...La Casa Bianca sta cercando maggiori informazioni sulla genesi tecnologica del chip che sarebbe all'interno delsmartphone lanciato da. A confermarlo, nella giornata di martedì, lo stesso Jake Sullivan , Consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Biden. L'urgenza nasce dalla ...

Huawei lancia il suo nuovo Huawei Mate 60 Pro con un chip da 7 nanometri, considerato impossibile dopo il ban degli Stati Uniti.Il nuovo smartphone lanciato la settimana scorsa sul mercato ... prodotto dalla cinese Smic. Ciò significa che Huawei è riuscita a trovare un modo per aggirare le politiche statunitensi che ...