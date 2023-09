“Home” | un cortometraggio animato per il ritorno a scuola di bambini e ragazzi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) ROMA – Un mondo che sia casa per tutti. E’ il messaggio di “”, il breve cartoneproposto da Rai Kids per la riapertura dell’anno scolastico. Con delicatezza e semplicità, il filmato avvicina grandi e Hlpiccini all’esperienza di quei tanticostretti a lasciare le loro case per guerre e conflitti e si trovano ad affrontare lae la vita in paesi lontani. In una città abitata da triangoli viola giunge aun piccolo cerchio arancione. Grazie all’amicizia che sboccia con un compagno di, il piccolo cerchio arancione dopo l’iniziale disagio si sentirà accolto e troverà il coraggio di muoversi in un mondo tanto diverso da quello che è stato costretto a lasciare. Ilè stato prodotto per Save the ...

Unanimato per il ritorno a scuola di bambini e ragazzi. In onda da domenica 10 settembre su Rai YoYo, Rai Gulp e RaiPlay. Un mondo che sia casa per tutti. E' il messaggio di '', il ...Un mondo che sia casa per tutti. E' il messaggio di "", il breve cartone animato proposto da Rai Kids per la riapertura dell'anno scolastico. Con ... Ilanimato è stato prodotto per ...Dallo schermo alla pagina e viceversa Esistono anche un manga e unispirati da Il ... Il corto non si può vedere da nessuna parte - non è uscito nemmeno in qualche edizionevideo ...

RAIPLAY, RAI YOYO E RAI GULP – ARRIVA “HOME” IL CORTO ... MEI – Meeting degli Indipendenti

E’ il messaggio di “Home”, il breve cartone animato proposto da Rai Kids ... muoversi in un mondo tanto diverso da quello che è stato costretto a lasciare. Il cortometraggio animato è stato prodotto ...Un mondo che sia casa per tutti. E’ il messaggio di “Home”, il breve cartone animato proposto da Rai Kids per la riapertura dell’anno scolastico. Con delicatezza e semplicità, il filmato avvicina gran ...