Hokage – Ombra di fuoco | recensione del nuovo film di Shinya Tsukamoto

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ildi, del 2023 Regia:. Cast: Shuri, Mirai Moriyama, Ouga Tsukao. Genere: Drammatico, storico. Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di Venezia. Trama: Al termine del secondo conflitto mondiale, in un Giappone ancora sconvolto dagli orrori della guerra, una giovane prostituta, un reduce e un bambino orfano si trovano a convivere sotto lo stesso tetto. Il precario equilibrio, però, non è destinato a durare… Il 2023 è un anno incredibilmente vivace per il cinema giapponese: oltre al grande ritorno del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki e all’approdo a Venezia deldi Ryusuke Hamaguchi, al Lido ha appena debuttato anche la nuova fatica cinematografica di uno dei più ...