Hit Man | la recensione | recita e colpisci al cuore

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ladi Hit Man, la nuova commedia firmata da Richard Linklater e presentata alla 80.esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, dove la professione del sicario si fa apripista di un saggio esilarante sulla concezione di sé e dell'arte dellazione. "Essere o non essere? Questo è il dilemma". Oppure decidere di complicare il quesito, elevarlo all'ennesima potenza, divenendo semplicemente molteplici maschere, creature diverse, esistenze destinate a svanire nello stesso attimo della loro comparsa sulla scena. C'è un gioco di coesistenze divergenti nello spazio (il)limitato di una stessa identità in Gary Johnson. Una fucina creativa di individualità molteplici che vanno a colmare l'assenza di un ruolo che loro stesse sono chiamate a creare come quello del sicario. E così, come sottolineeremo in questadi Hit ...

E così, come sottolineeremo in questa recensione di, quello creato da Richard Linklater è un gioco meta - artistico, dove la potenza della parola creatrice viene affidata al talento di ...Linklater sa come scrivere una commedia, ma mai come in- almeno in tempi recenti - ha intessuto fila tanto eccezionali. In suo aiuto una storia vera, scoperta nel 2001 da un articolo del ...Perché questo suo nuovo, scritto e prodotto insieme al protagonista Glen Powell, già diretto in Tutti vogliono qualcosa e altro capolavoro tanto per capirci, è straordinario e aggiunge nuove ...

Hit Man: recensione del film di Richard Linklater #Venezia80 Cinefilos.it

Tra i Fuori Concorso c'erano Hit Man di Richard Linklater e il documentario Ryuichi Sakamoto: Opus di Neo Sora. Debutto a Orizzonti Extra per Day of the Fight di Jack Huston. Dopo la polemica nata ...La recensione di Hit Man, la nuova commedia firmata da Richard Linklater e presentata alla 80.esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, dove la professione del sicario si fa apripista di un s ...