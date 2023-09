Highlights Germania-Lettonia 81-79 | quarti di finale Mondiali basket 2023 VIDEO

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilcon glidi81-79, sfida valevole per idideidi. Al termine di una bella partita la squadra dei Baltici riesce quasi a compiere un’incredibile rimonta nei minuti finali, arrivando a una tripla di Bertans dalla vittoria allo scadere. Invece in semici va laguidata dai fratelli Wagner. SportFace.

Mercoledì 6 settembre, ancora al PalaRossini di Ancona, l'ultima partita del girone contro laalle 21.15 su Sky Sport Uno e in streaming su ......facile per Spalletti: Italia - Macedonia del Nord 0 - 1 A 11 anni, Luciano Spalletti chiese a sua mamma di cucirgli una bandiera dell'Italia per festeggiare la vittoria contro la...Riuscirà Dino a fare meglio nella sua prima stagione da allenatore inTra le pretendenti allo scettro ci sarà anche la Fiorentina, vice campione della passata edizione.finale ...

L’Italia vince e fa poker: 3-0 anche alla Svizzera Sky Sport

Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Germania in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley ...L’avventura degli azzurri si è fermata contro una delle pretendenti più accreditate alla vittoria del titolo mondiale. Il match, senza storia, ha visto brillare soprattutto Simone Fontecchio e Tonut, ...