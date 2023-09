Heron Preston è il nuovo Creative Advisor di H&M

Leggi su panorama

(Di mercoledì 6 settembre 2023) H&M sembra avere tutte le intenzioni di cambiare e alzare il suo posizionamento nel mercato, aspirando a diventare un'alternativa al lusso. Sono infatti numerose le collaborazioni dove il marchio svedese ha collaborato con grandi nomi della moda come Versace, Giambattista Valli o Margiela, tra gli ultimi Mugler lo scorso febbraio. Ed è con queste intenzioni che l'azienda annuncia l'arrivo dinel team come Consulente Creativo del menswear. Nato a San Francisco, coltiva il suo interesse nell'arte e nella sostenibilità sin da giovane, lancia infatti una piccola collezione di magliette realizzate tramite lavorazioni non dannose per l'ambiente con materiali sostenibili. È il 2004 quando si trasferisce a New York e decide di frequentare la Parsons School, dalla quale esce con una formazione completa dalle larghe vedute che lo etichetterà ...