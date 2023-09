Hermoso ha denunciato Rubiales | ora si procede con l’accusa di molestie e violenza sessuale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Jenniha presentato denuncia per il bacio di. Lo scrive il quotidiano eldiario.es. La calciatrice della Nazionale femminile Jenniferha formalizzato stamattina davanti all’Ufficio del Procuratore la sua denuncia sul bacio non consensuale datole dal presidente della Federazione Luis– sospeso dalle sue funzioni – durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria al Mondiale. L’apparizione, secondo le stesse fonti, è avvenuta nella sede dell’Ufficio del Procuratore generale dello Stato davanti al sostituto procuratore dell’Alta Corte nazionale, Marta Durántez. La dichiarazione diè un requisito indispensabile per la Procura per agire controattraverso una denuncia che sarà presentata “il prima possibile” davanti all’Alta Corte ...