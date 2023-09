Henderson | perchè l’Arabia Saudita? «Nessuno lo voleva più a Liverpool»

(Di mercoledì 6 settembre 2023), ex capitano, ha lasciato ilper? La rivelazione sul centrocampista Secondo il Daily Star, ci sarebbe un preciso motivo dietro la scelta di, ex capitano del, di volare in Arabianonostante il suo sostegno per i diritti LGBTQ. Tante le critiche per essersi trasferito in un Paese non proprio aggiornato su questa materia. Il motivo è chiaro:gradiva più la presenza del centrocampista ai Reds e le uniche offerte sono arrivate proprio dai sauditi.

Commenta per primo In un'intervista rilasciata a The Athletic , l'ex capitano del Liverpool Jordanè tornato sulla sua decisione di lasciare i Reds in estate e di andare a giocare in Arabia all'Al Ettifaq: ' Ci sono state delle piccole cose che mi hanno fatto scattare campanelli d'allarme ...risponde alle critiche parlandone con The Athletic. 'La mia intenzione non è mai stata quella di ferire nessuno. La mia intenzione è sempre stata quella di aiutare la cause e la comunità. ...ha spiegato: "Ci sono state delle piccole cose che mi hanno fatto scattare campanelli d'allarme in testa. Ho sempre avuto un ottimo feeling con Klopp, è stato molto onesto con me. Non andrò ...