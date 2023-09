Hashish in una cella del reparto Tevere scovata grazie al fiuto cani della Penitenziaria

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Circa 50 grammi disono stati trovati dalla Polizianella casa circondariale Francesco Ucdi Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La droga era custodita nele a fiutarla sono stati ipoliziotto Tyson e A-IRON del distaccamento cinofilo di Avellino. “La poliziaè una forza seria è professionale dello Stato – ricorda Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp – occorre però dotarla di risorse umane, materiali e strumentali. Nonostante le carenze – conclude il sindacalista – il personale di poliziadi Santa Maria Capua Vetere nonostante riesce comunque a mantenere l’ordine e la sicurezza interna“.

