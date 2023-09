Handanovic ancora legato al mondo Inter | va con la… Curva Nord!

(Di mercoledì 6 settembre 2023)è svincolato dallo scorso 30 giugno, data in cui è scaduto il contratto con l’. Non si sase il portiere continuerà a giocare oppure no, ma intanto restaalnerazzurro e in particolare allaNord. LA PRESENZA – Samirriappare dopo due mesi dall’addio all’e lo fa come ospite speciale dellaNord. L’ex portiere e capitano nerazzurro sarà presente giovedì 14, a partire dalle 19, alla riunione al Baretto. Con lui anche un altro grande ex, ossia Marco Materazzi. Nel corso della serata, all’antivigilia del derby,sarà celebrato dallaNord e nell’occasione sarà presentato anche il calendario del 2024 della parte più calda del tifo ...

ma per un portiere più passa il tempo e più è difficile trovare una nuova collocazione sul mercato e così per l'ex - capitano dell'Inter, Samir oggi non c'è una nuova avventura

Sono ancora tanti i giocatori senza un contratto al termine del mercato, gli svincolati. Il sito di Gianluca Di Marzio ha fatto una lista dei calciatori 'liberi' più importanti: tra questi c'è anche Handanovic.