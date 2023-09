Ha vinto la Juventus | il processo Prisma spostato a Roma

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) . Come scrive la Gazzetta: Il, quello relativo all’indagine condotta dalla Procura di Torino partita da una serie di controlli di Consob e Covisoc su alcune operazioni di mercato, si sposta da Torino a, come richiesto dalla. La Corte di Cassazione, come si legge nella sentenza, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Torino sulla vicenda e ha ordinato l’immediata trasmissione degli atti relativi al procedimento presso il Tribunale di. L'articolo ilNapolista.