Guido Crosetto | mai vista la moglie Gaia? Due lauree | 4 lingue e fisico e bellezza da 10 e lode

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Amore senza difese”. Così titola il settimanale Novella2000 per il servizio dedicato alle vacanze di, ministro della Difesa e laSaponaro. I due si trovano a Pula, località balneare in provincia di Cagliari, in Sardegna, e sono stati colti in un momento di passione mentre si baciano.Saponaro ed è un’ex pallavolista, come l’exdel ministro del governo Meloni, ed è originaria della Puglia.Saponaro ha ha due, un master e parla quattropubblica pochi scatti insieme allae qualche tempo fa ha fatto scalpore perché sotto a una foto di, oggettivamente molto bella e con un ...