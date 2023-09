Guido Crosetto furioso per le foto rubate al mare con la moglie | “Sì | è molto più bella di me”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Novella 2000” dedica la cover al ministro della Difesapaparazzato alintento a scambiarsi effusioni con laGaia Saponaro. La coppia è stata pizzicata durante una vacanza in Sardegna con i figli Carole, 6 anni, e Leon, 5. Con loro c’era anche Alessandro nato 23 anni fa da un precedente matrimonio del ministro, scortato dalla fidanzata Ludovica. A breve il primogenito disi trasferirà da Roma (dove ha frequentato la Luiss, ndr.) a Milano per proseguire gli studi. Gaia Saponaro e‘Novella 2000’) Ladysfoggia un fisico scultoreo L’allegra famigliola è stata sorpresa daigrafi nelle acque cristalline di Santa ...

Scopri gli scatti esclusivi delle dolci e divertenti momenti trascorsi da, il Ministro, in vacanza con la moglie Gaia Saponaro e i loro figli In una rinomata ...Lo ha detto il ministro della Difesapartecipando a Galatina alla cerimonia di consegna dei brevetti di pilota dell'Aeronautica militare. Fonte video: Fb'Foto strappate alla mia privacy'. Il ministro della Difesainterviene con durezza su X, l'ormai ex Twitter, con un commento sul servizio apparso su Novella 2000, con tanto di immagini e titolo principale in copertina, un gioco di parole che ...

Crosetto s’infuria con Novella 2000: “Foto con mia moglie strappate alla mia privacy Il Fatto Quotidiano

Chi è la moglie di Guido Crosetto Il ministro della Difesa è sposato con una donna bellissima, che risponde al nome di Gaia Saponaro.Sui social il ministro della Difesa commenta la prima pagina del settimanale che lo ha pizzicato al mare con la moglie Gaia Saponaro scatenando commenti di riprovevole bodyshaming ...