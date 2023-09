Guido Crosetto | chi è la moglie Gaia e perché tutti sono pazzi di lei

(Di mercoledì 6 settembre 2023) SOCIAL. Nel mondo della politica italiana,è una figura di spicco come ministro della Difesa, ma negli ultimi tempi è la sua vita personale a catturare l’attenzione del pubblico e dei media. La sua compagna,Saponaro, è diventata oggetto di discussione e ammirazione, non solo per la sua bellezza, ma anche per le sue impressionanti realizzazioni accademiche e professionali. Leggi anche: Mattarella pronto all’addio se Meloni fa questo: scoppia la bufera Leggi anche: Meloni compra nuova casa, ha piscina e non solo: quanto costa e come la paga Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@e la...

Nessuno riesce a salvarsi dai paparazzi, neanche il ministro della Difesache è finito sulla copertina di Novella 2000 con la moglie Gaia Saponaro . Uno scatto, presente in risalto in prima pagina mentre il ministro abbraccia la moglie, che ha scatenato i ...Scopri gli scatti esclusivi delle dolci e divertenti momenti trascorsi da, il Ministro, in vacanza con la moglie Gaia Saponaro e i loro figli In una rinomata ...Lo ha detto il ministro della Difesapartecipando a Galatina alla cerimonia di consegna dei brevetti di pilota dell'Aeronautica militare. Fonte video: Fb

Da una parte il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in passato ha guidato anche le imprese del settore, riunite nell’Aiad. Dall’altro, Carlo Alberto Carnevale Maffè, economista della Bocconi, ...Il ministro Crosetto sbotta per la foto pubblicata sulla rivista e per i tanti commenti e offese ricevute sui social ...