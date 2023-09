Grecia | sale all’ultimo minuto sul traghetto e viene respinto dai marinai | cade in acqua e annega – Il video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un imbarco, la corsa per il, il diverbio con idi vedetta. Così ha perso la vita tragicamente un uomo in, al porto del Pireo. Un incidente ripreso in diretta da più angolature e finito sui social, che ha fatto infuriare nelle ultime ore il Paese ellenico. E per il quale ora il capitano del ferry e tre membri dell’equipaggio dovranno difendersi dall’accusa di omicidio colposo. Tutto è successo quando undella linea Blue Horizon in partenza dal Pireo in direzione Creta stava per mollare gli ormeggi dal molo. Un uomo, che a quanto sembra aveva regolare biglietto ed era statopoco prima dall’equipaggio, è arrivato di corsa sul ponte d’imbarco proprio mentre la nave stava per partire. Vedendolo, due ...

Un imbarco all'ultimo minuto, la corsa per il traghetto, il diverbio con i marinai di vedetta. Così ha perso la vita tragicamente un uomo in, al porto del Pireo. Un incidente ripreso in diretta da più angolature e finito sui social, che ha fatto infuriare nelle ultime ore il Paese ellenico. E per il quale ora il capitano del ferry e ...Passeggero in ritardo tenta di prendere lo stesso il traghetto al porto del Pireo , ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del traghetto. L'uomo di 36 anni ...... che lo ha riportato nella sua terra d'origine, la. Realizzato con l'aiuto del direttore ... come accennato, al Festival di Venezia, Povere Creature! sarà poi nelleamericane a partire dall'...

Un passeggero in ritardo sale sul traghetto ma i membri dell’equipaggio lo spingono giù: dopo essere stato buttato in acqua, l’uomo è tragicamente morto risucchiato dal vortice creato dall’elica ...Sale così a 5 il bilancio delle vittime del maltempo in Turchia, con tre persone che sono rimaste uccise nella regione occidentale, vicino al confine con Grecia e Bulgaria. Le piogge che da due giorni ...