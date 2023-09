Grecia | passeggero in ritardo tenta di salire su traghetto ma lo spingono giù | morto – Video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) –indi prendere lo stesso ilal porto del Pireo, ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del. L'uomo di 36 anni è. A riportare la notizia è il quotidiano greco Ekathimerini, spiegando che quattro persone sono state arrestate: il capitano, il nostromo, il primo ufficiale e l'ufficiale di coperta. Un, che circola sui social, sembra mostrare i membri dell'equipaggio della nave, coinvolti in un alterco con l'uomo, mentredia bordo della nave, pronta a salpare per il porto di Candia a Creta. Un membro dell’equipaggio sembra, poi, spingere con forza la vittima giù dalla rampa dele ...

Traghetto in Grecia, passeggero arriva in ritardo e un membro dell'equipaggio lo spinge in mare: morto a 36 an ilmessaggero.it

