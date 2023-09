Grecia | passeggero in ritardo sale su traghetto ma lo spingono giù | morto Il video shock

in ritardo tenta di prendere lo stesso il traghetto al porto del Pireo , ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del traghetto. L'uomo di 36 anni ...in ritardo tenta di prendere lo stesso il traghetto al porto del Pireo, ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del traghetto. L'uomo di 36 anni ...in ritardo tenta di prendere lo stesso il traghetto al porto del Pireo, ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del traghetto. L'uomo di 36 anni ...

ATENE. Tragedia in Grecia, al porto del Pireo, dove un uomo di 36 anni ha tentato di salire sul traghetto in partenza, ma i membri dell'equipaggio lo hanno fermato facendolo cadere giù dalla rampa, in ...Passeggero in ritardo tenta di prendere lo stesso il traghetto al porto del Pireo, ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del traghetto. L'uomo di 36 anni ...