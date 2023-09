Grande Fratello 2023 | Novità | concorrenti Vip e comuni | cosa aspettarci dalla nuova edizione

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Scopri le ultimesulladel, con Alfonso Signorini alla conduzione e una composizione diunica: metà vip e metà persone. Questamira a esplorare l’autenticità dei comportamenti in un ambiente rivoluzionario, ma non mancano le prime polemiche Ilè alle porte, e con esso arrivano grandi. Alfonso Signorini ritorna come conduttore, mentre Cesara Buonamici sarà l’opinionista. Scopri tutto sulle ultime anticipazioni e suiin questo articolo sul. Le...