Granchio blu | arriva la nuova pizza ‘napoletana’ di Gino Sorbillo – Video

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilblu sullaè l'ultima trovata di oggi del famosoiolo napoletano. E' lui stesso ad annunciarlo su Instagram condividendo uncliccatissimo. "Combattiamo ilblu cucinandolo. Vi aspettiamo. Provala anche tu" dice, mentre nel filmato muove con straordinaria sapienza le mani per creare una 'bianca' fiordilatte con il basilico fresco, succo di limone di Amalfi Igp eblu al vapore. Non mancano i palati entusiasti e chi, invece, fa dell'ironia. "Maestro", gli chiedono sui social, "il lido è pieno di meduse. Fa una bellaanche con quelle per combattere l'invasione?". "Orrendo, poveri granchi. Lasciateli vivere in pace" commenta una ragazza, tra le emoticon ...