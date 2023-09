Graduatorie ATA terza fascia | nel 2024 l’aggiornamento rivoluzionario | bando possibile già a gennaio? Le previsioni

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nelè atteso l'aggiornamento nelleATA di, utilizzate per supplenze dopo che sono esaurite ledi prima e seconda. Lo definiamo un aggiornamentoperché con l'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-21 ci saranno diverse novità per gli aspiranti supplenti ATA. L'articolo .