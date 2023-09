Gp di Misano | Bagnaia | “Attendo l’ok dei medici per essere in gara”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Francesco ‘Pecco’, a pochi giorni dal Gp di, attende il parare deiper il via libera a correre dopo i postumi dell’incidente a Barcellona. “Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare dipronto a tornare in pista a. Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi darannopotrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica”, ha detto il leader del mondiale ...

Bagnaia riparte da Misano: è già in pista e fa fisioterapia. E c'è un casco per i tifosi La Gazzetta dello Sport

