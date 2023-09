Google Pixel 8 Pro esce allo scoperto | anche in blu | ecco le immagini

Le tre finiture del8 Pro sono state svelate e sembrano chesi stia spingendo verso una gamma di colori più unica e distintiva: Licorice (Liquirizia), Porcelain (Porcellana) e Sky (Cielo)...2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco VIA Notizie Relazionate8 RumorAndroid I8 avranno ancora lo slot SIM. Video Night Mode per 8 Pro - Rumor 77 01 ...Per la stessa data, non a caso, è previsto l'evento Made Bydi, in cui saranno certamente presentati i8,8 Pro eWatch 2. Per quanto appena riferito, appare del tutto ...

Pixel 8 e Pro, i prezzi potrebbero crescere parecchio: le cifre in euro di un rumor HDblog

La prossima release major del robottino verde è stata posticipata: si attendeva per agosto, poi per fine settembre, ma sembra che non arriverà prima del 4 ottobre ...In qualche occasione, addirittura, è stata la stessa Google a lasciarsi scappare qualche informazione in anteprima. Proprio dal sito della società di Mountain View arrivano oggi dei render in cui sono ...