Gonfiore intestinale | alimenti FODMAP

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’eccessiva produzione di gasper fermentazionedegliingeriti e’ uno dei sintomi più diffusi. I gas intestinali prodotti sono idrogeno, anidride carbonica, azoto, metano, ossigeno. In presenza die distensione addominale consiglio di mangiarea basso contenuto dis, sigla che sta per “Fermentable, Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, Polyols”. Facciamo conoscenza di queste molecole alimetari.FO – FRUTTO OLIGOSACCARIDI (Fos) – Fruttani Si trovano in: Frutta: pesche, cachi, cocomero. Verdure: carciofi, aglio, cipolla, porro, scalogno. Cereali: pane, pasta e derivati del frumento. Orzo e derivati, segale e derivati. Legumi: lenticchie, ceci, fagioli. Frutta secca oleosa: pistacchi, anacardi. Bevande: caffè di ...