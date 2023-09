Gli squali attaccano un catamarano | tre persone soccorse da un mercantile al largo delle coste australiane – Video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un attacco dipoi il salvataggio grazie all’aiuto di una navecoordinata dall’Autorità australiana per la sicurezza marittima. È quanto nelle acque del mar dei Caraibi, dove tretre, due russi e un francese, a bordo di unsono state salvate dopo un attacco da parte dei pesci predatori. A rilasciare le immagini dei soccorsi l’Amsa, che ha coordinato appunto il salvataggio dei tre, avvenuto a 835 km a sud-est di Cairns. L’Amsa, fa sapere l’autorità, ha risposto a un radiofaro di indicazione della posizione di emergenza (EPIRB) registrato in Russia alle 1:30 (AEST). L’EPIRB era intestato a ungonfiabile Tion di 9 metri con trea bordo. La nave era partita da Vanuatu ed era diretta a Cairns quando è stato ...

A quanto si apprende, l'imbarcazione nel Mar dei Coralli avrebbe subito un attacco da parte di alcuniche hanno danneggiatoscafi gonfiabili rendendola ingovernabile . L'equipaggio ha ......una nave mercantile mentre galleggiavano a bordo di un catamarano gonfiabile nel Mar dei Coralli infestato dagli, a circa 800 km a sud - est della città di Cairns (nord - est). "Entrambi..."Entrambiscafi dell'imbarcazione sono stati danneggiati a seguito di molteplici attacchi di", ha dichiarato l'Amsa in una nota. I soccorsi. Ricevuta la richiesta di aiuto, le autorità ...

Gli squali attaccano il catamarano: tre uomini soccorsi da un mercantile RaiNews

L’equipaggio ha lanciato la boa di emergenza il cui segnale è stato poi captato dall’ Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) che si è immediatamente attivata per allertare ...(Il Fatto Quotidiano) Si tratta del Mar dei Coralli, in Australia: gli scafi dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano i tre marinai erano infatti stati «danneggiati a seguito di molteplici attacchi ...