Gli spazi verdi nel futuro delle nostre metropoli

... Bonomi, in vista della fine del suo mandato nella primavera del 2024, ripercorreavvenimenti ... in questo periodo, inimmaginabili, e cito solo le 7mila imprese che hanno aperto i loroper la ...Sfruttiamoeffetti sinergici tra salute, ambiente e tutela del clima, perché è chiaro che ciò ... Allo stesso tempo, si possono creareper lo sviluppo urbano per migliorare la qualità della ...Arriva nel capoluogo calabrese - dal 7 settembre 2023 al 6 gennaio 2024, pressodella Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e del Foyer del Teatro Francesco Cilea - I LOVE LEGO, la mostra dei record che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro ...

Salone nautico, crescono gli spazi espositivi Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) - È nell'integrazione tra spazi verdi e costruiti il futuro delle politiche urbanistiche. Lo sostiene un team di ricercatori ...HONOR durante IFA 2023, ha presentato l'HONOR V Purse e l'HONOR Magic V2 ricevendo ben 36 premi dalla stampa della celebre fiera di Berlino. Tutti i dettagli ...