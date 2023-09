(Di mercoledì 6 settembre 2023) La Camera dei deputati aveva mandato in ferie i suoi membri venerdì 4 agosto, quando il vicepresidente azzurro Giorgio Mulè aveva dato appuntamento a tutti per ladi ieri alle 15. Poi, era ...

... evidentemente la passione assoluta di chi compilaordini del giorno per le sedute di rientro delle vacanze. Anche, perché, diciamoci la verità, tranne casi eccezionali, le ratifiche non sono un ...Riassumete migliaia di anni di lotta per essere umani, dignitosi e. La nostra nazione sta ... Emulandoadepti della Bibbia e il Mahatma Gandhi, abbiamo preso l'arma unica della resistenza ...... la modifica della legge elettorale non è una priorità, ma soprattutto è giusto cheItaliani ... Sul podio deglipiù stakanovisti il forzista Battilocchio, Tremaglia (Fdi) e il dem Casu ...

Gli onorevoli tornano al lavoro dopo un mese di vacanza e la seduta dura pochi minuti Tiscali Notizie

Totale dei lavori del Senato della Repubblica, dopo 32 giorni di ferie, 38 minuti. Totale dei lavori della Camera dei deputati, dopo 31 giorni di ferie - intervallati dai cinque minuti di seduta ...