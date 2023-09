Gli eredi di Lucio Battisti vincono di nuovo contro la Sony

Che vededel cantautore mettere a segno una vittoria in appello contro la Sony Music. La vicenda risale al 2017, quando Sony Music ha intentato una nuova causa controdi Lucio ...Mentre si avvicina la ricorrenza della scomparsa di Lucio Battisti - il 9 settembre saranno 25 anni da quando l'artista è morto - non accenna ad interrompersi la querelle Battisti, che vededel cantautore mettere a segno una vittoria in appello contro la Sony Music. La vicenda risale al 2017, quando Sony Music ha intentato una nuova causa controdi Lucio Battisti (...... Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 settembre daglidi Lucio Battisti: Questo è un contenuto esclusivo periscritti a Music Biz controllo dell'...

Gli eredi di Lucio Battisti vincono in appello contro Sony Music Corriere della Sera

(Adnkronos) – Mentre si avvicina la ricorrenza della scomparsa di Lucio Battisti – il 9 settembre saranno 25 anni da quando l’artista è morto – non accenna ad interrompersi la querelle Battisti. Che v ...In occasione del suo ritorno in tv e del debutto della nuova stagione di Oggi è mezzogiorno, la conduttrice è stata ospite di un’intervista ...