Gli autori del GF hanno preso in giro tutti? Le promesse non mantenute e la furia del web

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, si avvicina al debutto e il cast è già ad un buon punto. Tuttavia, ciò che sta emergendo in queste ore è che glinon starebbero mantenendo lefatte inizialmente. Dopo tante voci sul cambio registro in casa Mediaset, la sensazione degli utenti social è che siano state solo parole al vento. L'articolo proviene da KontroKultura.

...assistente alla regia diquali Elio Petri, lo stesso Lizzani e Gillo Pontecorvo, Montaldo passò alla regia scegliendo un film il cui tema è la fine della Seconda guerra mondiale vista con...I cambiamenti nelle abitudini quotidiane durante la pandemia, dunque, secondopotrebbero aver modificato la composizione corporea in termini di distribuzione del grasso, anche senza ...Nel tardo pomeriggio di domenica i militari, che erano sulle loro tracce già da qualche giorno, hanno fermato all'uscita di Terni del raccordo autostradale i due che poco prima si erano resi...

Gli autori rilanciano a Venezia la Dichiarazione dei Cineasti AGI - Agenzia Italia

Una raccolta di pensieri, alcuni sotto forma di preghiere, altri di filastrocche o poesie, scritte dagli 'ultimi' di ogni angolo del mondo, e in lingue diverse, o da chi da tutta una vita si prende cu ...Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.