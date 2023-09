Gli Atalanta Football Camp sbarcano in Egitto | in sinergia con Intesa Sanpaolo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo.sostengono gliin, un’iniziativa di inclusione che ha l’obiettivo di valorizzare attraverso lo sport il potenziale di bambini e bambine provenienti da contesti vulnerabili. Gli, che quest’anno si svolgeranno indal 5 al 7 ottobre, offriranno a 120 bambini e bambine la possibilità di sviluppare le loro abilità allenandosi con gli istruttori del Settore Giovanile. L’edizione 2023 deglirappresenta il terzo appuntamento con il calcio come simbolo di coesione sostenuto da...

È successo in occasione della partita giocata e vinta 3 - 0 dall'Inter Miami contro l'United: la maggior parte del pubblico di Fort Lauderdale ha abbandonatospalti al 77esimo minuto, ...È successo in occasione della partita giocata e vinta 3 - 0 dall'Inter Miami contro l'United: la maggior parte del pubblico di Fort Lauderdale ha abbandonatospalti al 77esimo minuto, ...Sembra che anche quest'anno l'abbia costruito una squadra in grado di piazzarsi ai piani alti della Seria A e , vistiinizi campionato un po' incerti di Lazio e Roma , è possibile che la ...

Bergamo presentazione Atalanta Football Camp | Intesa Sanpaolo Gruppo Intesa Sanpaolo

Il danese Maehle accusa Gasperini di «approcci dittatoriali», il turco Demiral gli dà ragione e promette rivelazioni. Il Papu Gomez raccontò di ...È successo in occasione della partita giocata e vinta 3-0 dall’Inter Miami contro l’Atalanta United: la maggior parte del pubblico di Fort Lauderdale ha abbandonato gli spalti al 77esimo minuto, ...