Gli 80 anni di Roger Waters | perché lasciò i Pink Floyd

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A 80ha ancora tante cose da dire, e tante sono le cose da dire su di lui. Sul palco del Forum di Assago, come ricorda Repubblica, ha ribadito il suo manifesto: “”Se siete qui per ascoltare le canzoni dei, ma non le mie idee politiche siete pregati di andare a f***o al bar“. Lo stesso concetto ripreso da Pierpaolo Capovilla in un’intervista durante i tempi d’oro del Teatro Degli Orrori: chi va ad un concerto per ballare può restare a casa.è fondamentalmente un attivista della musica: non esiste una canzone nata per caso e con il semplice intento di allietare il pubblico.scrive e suona per elevare chi lo ascolta, per insegnargli qualcosa e per fargli ...