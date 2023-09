Gli 80 anni di Roger Waters

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il cantautore, bassista e cofondatore (insieme a Syd Barrett, Richard Wright e Nick Mason) dei Pink Floyd compie oggi, 6 settembre, 80, la carriera Nato a Great Bookham nel 1943,è il più giovane dei figli di Mary White ed Eric Fletcher, deceduto nel corso della seconda guerra mondiale nel 1944 e ricordato dal figlio, oltre che con un memoriale inaugurato nel 2014, in due brani: When The tiger Broe Free, brano, successivamente divenuto colonna sonora dell’omonimo film, in cuiracconta lo sbarco di Anzio dove perse la vita il padre, e Another Brick in the Wall, in cui il cantante racconta di come crescendo abbia preso coscienza della morte del padre finendo per costruire intorno a lui un muro a causa del dolore ...