Giuntoli pensa già al futuro | individuati due giovani per il centrocampo

potrebbe chiedere al giocatore di estendere il contratto per spalmare l'ingaggio. Oppure ... Pogbaal campo In queste ore, Paul Pogba ha tirato decisamente un sospiro di sollievo dopo gli ...1) Sifortemente chesia stato scelto da lui, ben prima che fosse sollevato da ruolo di presidente si parlava già di un possibile passaggio dell'ex Dg del Napoli alla Juventus con ...... c'è chiche se prima non cede non può comprare, e quelli come me che pensano che alla fine prenderesia stato soltanto una perdita di tempo e denaro se poi non gli si da carta bianca ...

Giuntoli pensa già al prossimo mercato: ecco i talenti nel mirino ... Tifo Juventus

La Juventus è al lavoro sui rinnovi dei propri top ed oltre a Rabiot Giuntoli ha intenzione di prolungare i contratti di Federico Chiesa e Paul Pogba ...Leggo si sofferma sul futuro di Federico Chiesa. Il procuratore Ramadani e il direttore Giuntoli lavorano per prolungare dal 2025 al 2026 il termine del contratto del figlio d’arte, ...