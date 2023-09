Giubileo | accordo Italia-Vaticano per la valorizzazione dei beni culturali dell’Urbe

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma – Nella giornata di ieri, nel corso della quinta riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di Coordinamento2025 tenutasi a Palazzo Chigi, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Commissario straordinario per ilRoberto Gualtieri e il Pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede monsignor Rino Fisichella hanno firmato il Protocollo d’intesa per l’accoglienza dei turisti in visita a Roma in occasione dell’evento giubilare. La finalità dell’intervento è quella di migliorare l’accoglienza dei circa 32 milioni di pellegrini e dei turisti previsti nella capitale per il2025. Nello specifico, il Protocollo individua due aree di intervento, finalizzate a migliorare il processo di digitalizzazione del comparto turisticono: la realizzazione di ...