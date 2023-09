Giornata mondiale la fisioterapia | le iniziative dell' Ordine di Salerno

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laè un'opportunità per conoscere il lavoro che i fisioterapisti svolgono per la salute dei pazienti e dei cittadini. Il tema proposto dalla Federazione nazionale è "Lain tutti ...

Quest' anno l'8 settembre sarà la primadall' istituzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti. 38 ordini territoriali hanno aderito per sottolineare il ...Un mese fa si concludeva a Lisbona ladella gioventù 2023, appuntamento che ha visto centinaia di migliaia di giovani recarsi nel capoluogo portoghese e, tra loro, anche Giuseppe Riggio e Cesare Sposetti, della redazione ...... infatti, si è stabilito di renderla un appuntamento annuale, in sintonia con gli obiettivi di informazione e sensibilizzazione che si prefigge ladel cuore (World Heart Day), ...

Giornata mondiale del benessere sessuale, i tabù da abbattere Sky Tg24

L'8 settembre è la giornata dedicata alla Fisioterapia in tutto il mondo. La FNOFI ha realizzato un evento istituzionale presso il Ministero della Salute a cui hanno partecipato rappresentanti istituz ...In occasione della Giornata mondiale del fisioterapista, consulenze telefoniche per sciogliere i dubbi dei cittadini Dalla neuropsichiatria infantile alla riabilitazione neuromotoria, fino a quella ...