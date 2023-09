Giorgia Soleri | confessione social | «Al momento non ho sintomi | ma due giorni fa»

(Di mercoledì 6 settembre 2023)si è confessata con i suoi fan su uno dei temi per i quali si batte quotidianamente e, cioè, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte delle donne...

Dall'ex "fidanzata di..."all'ex coppia di Temptation Island (il tramviere Manuel Marascio e la fidanza Isabella Recalcati) fino a Nikita Pelizon (sì, ha vinto il Gf Vip lo scorso anno,...E poi l' Influencer( ex di Damiano dei Maneskin ) che ha tenuto a far sapere a tutti che non si é depilata. Ecco i primi sei concorrenti de Il Grande Fratello : il già citato da ...... frutto del loro incubo paranoide, lasciandosi crescere i peli sotto le ascelle, o sulle gambe - si vedache si vanta di essere la prima sul red carpet con una medusa brulicante ...

"Paladina dei peli lunghi, e poi...". La polemica travolge Giorgia Soleri a Venezia ilGiornale.it

Giorgia Soleri si è confessata con i suoi fan su uno dei temi per i quali si batte quotidianamente e, cioè, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte delle ...Giorgia Soleri ha risposto alle numerose critiche che le sono arrivate dopo il red carpet a Venezia 80. Ecco le sue parole Pochi giorni fa Giorgia Soleri aveva rivelato che sarebbe tornata alla Mostra ...