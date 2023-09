Giorgia Meloni | ieri la cena “per fare squadra” con eletti e ministri di Fratelli d’Italia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'evento a due passi dal Colosseo, nel quartiere Colle Oppio dove la presidente del Consiglio ha iniziato la militanza politica “Pronti per una nuova stagione di lavoro, per far tornare grande l’Italia”. Anche un selfie di gruppo per la presidente del Consigliosera aco parlamentari edi, un incontro “per” a due passi dal Colosseo, proprio nel quartiere Colle Oppio di Roma dove la premier ha iniziato la sua militanza politica giovanile. Tra ipresenti, la titolare del Lavoro Marina Elvira Calderone, il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, quello per i Rapporti con il Parlamento Luca ...

È vero che il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, afferma che 'non c'è alcuna preclusione in merito' dal partito di, ma Lega e Forza Italia la vedono in tutt'altro ...Da oggi si fa sul serio: ripartono i lavori parlamentari , riparte l'azione di governo, la premier nei fatti saluta e parte davvero. Nel senso che nel mese di settembrevedrà l'ufficio di palazzo Chigi forse per una manciata di giorni: domani, appena terminato il Consiglio dei ministri partirà per Nuova Dheli (un giorno prima del previsto) per la ...Così come in un articolo del New York Times che, partendo dagli orribili fatti di cronaca di questa nostra estate, mette in pentola un gran minestrone nel quale finiscono anche, il ...

«Cosa portiamo al tavolo sulla Manovra Gli spritz...». L’appuntamento, del resto, si presterebbe anche: ore 18.30, palazzo Chigi. «Ma di questi tempi meglio ...A pochi giorni dal referendum del 4 dicembre 2016 l'allora presidente del Consiglio stuzzicò la leader di Fratelli d'Italia sulle liste bloccate e su come invece sarebbe cambiato l'assetto istituziona ...