Ginnastica artistica | Campionati Italiani | Alice D’Amato brilla in Gara 1

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella prima giornata di, splende la performance di. La ginnasta genovese ha concluso conntezza le parallele asimmetriche, attrezzo su cui è Campionessa d’Europa, ottenendo un ottimo 15.200. Laha poi commesso una piccola sbavatura sui tre giri in accosciata alla trave, collezionando un 12.850, ma nel corpo libero si è ripresa e ha stampato un buon 14.300. L’azzurra chiude il pomeriggio in 56.350, piazzandosi in pole per2 di venerdì 8 settembre. Insegue Manila Esposito, ferma a 54.8o0 dopo una performance comunque positiva. Bene anche Elisa Iorio, che è terza a 53.900, mentre la rivelazione della giornata è la classe 2010 Eleonora Calaciura, che ha collezionato la quarta piazza. SportFace.

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: le Fate si scaldano verso i Mondiali OA Sport

Oggi il via ai Campionati Assoluti di ginnastica artistica 2023. Da pomeriggio fino a domenica 10 settembre il PalaIndoor di Padova sarà il palcoscenico delle sfide ai titoli nazioni, ma non solo; ...Alice D'Amato ha illuminato la scena nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. La fuoriclasse genovese ha disputato un concorso generale individuale di altissimo s ...