Gianni Sperti | l’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno | Il commento | “Mi mancherai tanto”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 settembre 2023), momento difficile, doloroso e molto toccante per l’opinionista. Gli mancherà. Sono partite da più di una settimana le registrazioni della nuova e super attesa stagione di Uomini e Donne. Confermatissimo nel ruolo di opinionista il bravo e accorto. Il ballerino tornerà dunque a brevissimo sul Piccolo Schermo dal lunedì al venerdì per l’immensa gioia dei suoi tanti estimatori. Sui Social, in particolare su Instagram, sia tramite la condivisione di post che il caricamento di Stories, ama mostrare attimi della sua vita privata. Tuttavia non eccede mai in tale direzione dal momento che è in realtà un uomo molto riservato. Sappiamo tuttavia che sia ancora single e che stia bene così. Sovente gli si attribuiscono nuove fiamme e flirt che poi lui puntualmente ...