Gianluca Rocchi | “Anche gli arbitri dovrebbero poter essere votati come migliore in campo”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Il prossimo tabù da abbattere è che venga premiato un arbitroin. Sarebbe una cosa bellissima. Mi piacerebbe molto perché sarebbe un riconoscimento alla categoria e alla nostra professionalità”. Queste le parole del designatore deglidi Serie A e B,, intervistato da Alessandro Alciato in “Storie di Serie A” su Radio Serie A con Rds: “L’immagine dell’arbitro non è mai posta in modo positivo. E’ giusto che facciamo notizia quando facciamo male ma è giusto che accadaquando facciamo bene. Solo una donna tra gliè un po’ pochino? Dipende dalle ragazze. Se arrivano tutteSole ne potremmo avere dieci. Sole è preparatissima. Si è inserita nel gruppo in maniera straordinaria. ...

Il designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, nel corso del Memorial 'Vincenzo Orlandini' ha parlato delle aspre critiche ai danni dei 'suoi' arbitri. 'Mi sono arrabbiato perché ho visto i miei ragazzi maltrattati : so quanto ...A parlare è direttamente il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, nel corso del Memorial Vincenzo Orlandini, tenutosi a Roma in Campidoglio. "Il recente incontro con gli allenatori è stato ...", designatore arbitrale di Serie A e Serie B, è intervenuto ieri ai microfoni di Radio Tv Serie A, su RDS. A riportare le sue dichiarazioni è il giornalista Alessandro Alciato su ...

Rocchi: "Arbitri maltrattati, sono molto arrabbiato" Corriere dello Sport

Gianluca Rocchi, ex arbitro e ora designatore dell’AIA, si è lasciato andare ad un duro sfogo riguardo il trattamento riservato ai suoi colleghi. Direttamente dal Memorial Vincenzo Orlandini, l’ex ...In attesa che la Lega calcio e Dazn trovino un accordo per mandare in onda gli audio fra arbitro e Var, arriva la decisione del designatore dei fischietti Gianluca Rocchi che ha sospeso per due mesi ...