GF Vip | Sophie Codegoni rinuncia a un programma? Il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sembrava tutto fatto per l’approdo dialla prossima edizione di Pechino Express in coppia con un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero Antonella Fiordelisi. Almeno questo era ciò che circolava insistentemente sul web nelle ultime settimane. Tutto ciò sembra però naufragato e uno dei motivi sarebbe Alessandro Basciano, come dichiarato dal giornalista Gabriele Parpiglia su SDL tv Gossip. Infatti, lui e, che hanno fatto pace negli ultimi giorni, hanno vissuto un momento delicato a seguito di alcune litigate, e uno dei motivi sembra proprio essere stato l’eventuale partecipazione dia Pechino Express dato che ha una figlia piccola da accudire. GF Vip, niente Pechino Express perDa quanto si apprende ...