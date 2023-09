Gf Vip | Francesca De André ha un tumore | il drammatico racconto sui social

De André: "Mi hanno trovato delle masse, sto aspettando l'esito degli esami" La nipote di Faber ha raccontato di essere stata operata d'urgenza in seguito ad alcune masse sospette. ...Era assente dai social da diverso tempo, e i suoi follower iniziavano a chiedersi se le fosse successo qualcosa. E così è stato:De André , ex concorrente del Gfe dell' Isola dei Famosi , è riapparsa su Instagram dopo un mese e mezzo di assenza, rivelando di star affrontando gravi problemi di salute . Lo ha fatto ...La showgirl torna su Instagram dopo un periodo di silenzio: ha trascorso agosto in ...

Gf Vip, il racconto di Francesca De Andrè: "Ricoverata d'urgenza, ho un tumore" Libero Magazine

E così è stato: Francesca De André, ex concorrente del Gf Vip e dell’Isola dei Famosi, è riapparsa su Instagram dopo un mese e mezzo di assenza, rivelando di star affrontando gravi problemi di salute.Francesca De André ha lasciato senza parole i suoi fan quando questa mattina ha deciso di raccontare le sue ultime settimane molto dolorose. La ragazza, ex Gf Vip, ha svelato ...