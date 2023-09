GF | lo studio lascia Cinecittà | svelata la nuova location

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mancano solamente sei giorni al nuovo debutto del GF, l’attesa è già altissima. Il conduttore del reality show più longevo della Tv italiana Alfonso Signorini quest’anno potrà contare su Cesara Buonamici,opinionista, ma anche su Rebecca Staffelli, in qualità di inviata social. Le puntate settimanali in prime time anche quest’anno saranno due. La Casa resterà a, lodel programma però si sposterà in via di Tor Cervara. Nel cast dei Vipponi sono stati ufficializzati i nomi di: Schwazer, Luzzi e Colmenares. GF, ci sono dei cambiamenti Laedizione del Grande Fratello, che prenderà il via su Canale 5 lunedì 11 settembre 2023, porterà con sé una bella ventata di novità. Come rivelato poc’anzi la Casa resterà a, lodella trasmissione invece si ...