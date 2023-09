Gf 16 | Francesca De André operata d’urgenza racconta di un evento drammatico | “Mi è successo qualcosa che mi ha scombussolato la vita”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 settembre 2023)De Andrè, ex concorrente del Grande Fratello, questa mattina ha rivelato sui social di essere stataa causa di alcune “masse” che necessitano di attenti controlli. La nipote di Fabrizio De Andrè hato i drammatici momenti che ha dovuto affrontare con le seguenti parole: Eccomi tornata! Come al solito se spariscodi imprevisto e che mi haun po’ lami è…ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’erache non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì. Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle “masse” che da subito risultarono da rimuovere quanto prima, ...