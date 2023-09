Gerosa | cade per oltre venti metri mentre pulisce il prato | salvato dall’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 settembre 2023). Era impegnato in operazioni di pulizia dele del bosco, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto per, rimediando diverse ferite. Coinvolto nell’incidente un uomo di 53 anni, nel pomeriggio di mercoledì (6 settembre), nel territorio di, comune di Val Brembilla. Erano da poco passate le 16.30 nel momento in cui è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi un’ambulanza della Croce Bianca da Bergamo, insieme all’elisoccorso di Areu, ma è stato allertato anche il Soccorso alpino: i tecnici della VI Delegazione orobica sono intervenuti intorno alle 18. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’uomo ha riportato diversi traumi nel volo, ma è riuscito a chiamare e a chiedere aiuto. La sua posizione è stata individuata dall’elicottero, che ...