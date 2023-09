Georgina Rodriguez a Venezia fa Pretty Woman con gli stivali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Il mio quinto anno acon l’amore nel cuore” scrivesu Instagram, per annunciare il suo arrivo alla Mostra del Cinema. L’italiano utilizzato dalla modella è un po’ sgangherato ma la sua eccitazione per l’evento è palese. Ci voleva la compagna di Cristiano Ronaldo per avere un po’ di lusso esagerato in Laguna. Come al solito,non ha fatto le cose in piccolo. L’arrivo da regina Sul jet privatoCome poteva arrivareal Lido se non a bordo di un jet? Dopo un’estate all’insegna del luxury estremo in giro per il Mediterraneo sullo yacht di famiglia, la modella è passata all’aereo privato di proprietà di Cristiano Ronaldo. Gli scatti in volo e sulla pista trasudando, come sempre con lei, una gran ricchezza. L’outfit scelto per l’occasione ...

Tutto, ma proprio tutto sulla Mostra del cinema di Venezia 2023 - speciale LE RIMANDATE -si è vestita da Jessica Rabbitt, al cubo. È tutto troppo: troppo rosso, troppe ruches , ...Numerose, ovviamente, le celeb a partire da Benedetta Porcaroli fino a. Il super must have della serata Gli abiti rossi! I look della settima serata di Venezia 80 La madrina ...Spettacolare abito rosso per, la compagna di Cristiano Ronaldo, verde smeraldo per la madrina Caterina Murino, bianco abbagliante per Francesca Lo ...

Da Georgina Rodriguez ad Anna Falchi: il red carpet di Venezia OGGI

a Georgina Rodriguez, Anna Falchi, Luca Guadagnino. «Com’è stato dirigere mio padre» dice ancora Castellitto «ho provato in tutti i modi a non fare un film con lui, ma nessuno avrebbe potuto fare la ...Applausi per Enea di Pietro Castellitto, papà Sergio: "Niente consigli, sono un agnellino" Pietro Castellitto e Sergio Castellitto interpretano rispettivamente Enea e il padre Celeste in Enea, quarto ...