Georgia-Spagna Campionato europeo | 08-09-2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici La Roja attesa a Tbilisi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'esordio con la Norvegia aveva fatto davvero ben sperare: la nuovadi De la Fuente aveva incantato travolgendo gli scandinavi e facendo presagire che avrebbe facilmente dominato il girone A. Invece nella seconda giornata è arrivata un'insconfitta in Scozia, anche piuttosto netta: i britannici guidano il gruppo a punteggio pieno e hanno già

: Kvaratskhelia spaventa gli iberici . Qualificazioni Euro 2024, il programma del 5° turno . Olanda a valanga sulla Grecia, Francia senza difficoltà con l'Irlanda. L'Olanda riscatta ...2 Khvicha Kvaratskhelia , esterno offensivo del Napoli , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la sua nazionale, la, contro la: 'Dell'assenza all'Europeo Under 21 ho già parlato, nessuno ha detto che alla squadra sia mancato qualcuno, tutti hanno onorato la maglia ed è stato un torneo di successo per ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia; Gagnidze, Dvali, Kvekveskiri, Kiteishvili, Lobzhanidze; Mikautadze, Kvaratskhelia. Ct. ...

Gerogia-Spagna: quote e pronostico per la sfida decisiva per Euro2024 La Gazzetta dello Sport

La nazionale spagnola si è dovuta allenare senza scarpe e guanti da portiere perché una parte dei bagagli non è arrivata in tempo a Tbilisi. Solo una volta ricevuto il materiale mancante completeranno ...Venerdì 8 settembre, alle ore 18, alla “Boris Paichadze Dinamo Arena” di Tbilisi, si disputerà il match Georgia-Spagna, valido per la 5.a giornata del Gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024. Prima ...