Gene Gnocchi nel cast di Citofonare Rai2

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 6 settembre 2023)si allarga, nella durata ma anche nel. La trasmissione della domenica di Rai 2, condotta da Paola Perego e Simona Ventura, il 1° ottobre darà il via alla terza edizione con una new entry nel. Il comico di Fidenza, storico “partner” della Ventura nei gloriosi anni di Quelli che il Calcio, entra a far parte della squadra, dopo essere stato ospite del programma in più di un’occasione nella passata stagione (qui il suo intervento commosso per l’alluvione in Emilia Romagna). Per, dunque, un ritorno in pianta stabile in Rai dopo diversi anni di assenza; il suo ultimo impegno risale a La Domenica Sportiva 2013/2014. Confermato ...