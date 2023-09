“Gasperini dittatoriale” | Maehle durissimo sull’ex allenatore! E Demiral…

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Avevo bisogno di una nuova sfida nella mia carriera. All’Atalanta ero uno di tanti, mentre al Wolfsburg mi sento parte del progetto e c’è più umorismo nello spogliatoio. All’Atalanta l’allenatore decideva tutto. Non c’era libertà. Anche se vivevo in un bel posto e il tempo era bello, non avevo il tempo di godermelo perché passavamo tantissimi giorni al centro di allenamento“. Stanno facendo molto discutere le parole rilascia a “Tipsbladet.dk” da parte di Joakim Maehele. L’ormai ex esterno dell’Atalanta, trasferitosi nella sessione estiva del mercato al Wolfsburg, ha criticato aspramente il suo ex allenatore Gian Pieroparlando di una gestione “” dello spogliatoio dell’Atalanta e delle dinamiche che ruotano intorno alla squadra. “Stavamo insieme ininterrottamente per due o tre giorni solo per giocare una partita. È stato molto ...