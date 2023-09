Galliani | “Inter e Milan hanno qualcosa in più Carlos Augusto voleva giocare la Champions”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A tutto Adriano. L’amministratore delegato del Monza ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, incentrando il discorso sulle favorite per il nuovo campionato di Serie A appena partita e svelando alcuni retroscena di mercato. Queste le sue parole.sul campionato: “Il calendario è quello che è. Non si sa se è meglio incontrare le squadre forti prima o dopo. Nelle prime tre partite c’erano due trasferte molto difficili: una ao con l’, l’altra a Bergamo con l’Atalanta. Le abbiamo perse entrambe, ma giocando a calcio. In queste prime tre giornatedimostrato di aver fattopiù delle altre“. Su: “Rispetto all’anno scorso abbiamo ...

