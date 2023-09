Galliani | 'Carlos Augusto-Inter | è andata così'

Adrianoha parlato dell'addio diAugusto dal Monza: "Volevo la Champions League, aveva ambizioni legittime" Adrianoha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole ...Commenta per primo Intervistato da Sportmediaset , Adriano, ad del Monza , ha parlato dell'addio diAugusto e dell'arrivo di Colombo : 'Rispetto all'anno scorso abbiamo persoAugusto, ma non si potevano bloccare le legittime ambizioni ......dell'operaio fedele Adrianoche non si è fatto mancare l'acquisto annuale quel D'Ambrosio arrivato dall'Inter per portare esperienza ad un gruppo che perde due pezzi importanti come...

Galliani su Carlos Augusto: "Voleva la Champions" numero-diez.com

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole sull’addio di Carlos Augusto al Monza. «Abbiamo un allenatore bravissimo. Rispetto all’anno scorso abbiamo perso ...Reduce da una grande cavalcata che nella scorsa stagione ha condotto il club all’11° posto, quest’anno, il Monza non ha avuto una partenza felice, totalizzando tre punti in tre gare. L’amministratore ...